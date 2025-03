Corinthians x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Nesta quinta sai o campeão paulista de 2025. Na neo Qúimica, Corinthians joga pelo empate. Verdão, atrás do tetra, tem de vencer

Nesta quinta-feira, 27/3, Corinthians e Palmeiras definem, às 21h35, de Brasília,na Neo Química Arena, quem será o campeão paulista de 2025. No jogo de ida, o Timão levou a melhor por 1 a 0, na casadoPalmeiras. Assim, joga por um empate para levantar o título. Já o Verdão precisa reverter o placar para ficar com a taça. O Alviverde tem que vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetra inédito ou por um tento para ao menos levar a decisão para os pênaltis.

Este jogo terá supercobertura da Voz do Esporte que começa bem antes às 16h30 (de Brasília) com um esquenta com a presença de torcedores e muitas informações. Assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.