Corinthians vence Juventude pelo Brasileirão feminino

No Parque São Jorge, as Brabas fizeram 2 a 0 e seguem com campanha 100% na competição. Vic Albuquerque fez os gols / Crédito: Jogada 10

O Corinthians recebeu o Juventude nesta quinta-feira, 27/3, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. O jogo aconteceu na Fazendinha, casa corintiana, mas que teve um público muito pequeno (283 torcedores). Ele acompanhou a tranquila vitória das tetracampeãs por 2 a 0. Os gols foram de Vic Albuquerque. Ela entrou no intervalo e decidiu o duelo. Com a vitória, as brabas somam seis pontos na tabela de classificação, em segundo lugar, enquanto o Juventude permanece com um ponto.

O Corinthians dominou o primeiro tempo, criando as melhores oportunidades e quase marcando em pelo menos dois lances com Andressa Alves e Johnson. Mas ambos evitados pela goleira Renata May. Assim, ela manteve o placar em 0 a 0 no intervalo.