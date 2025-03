Corinthians empata com Palmeiras e é o campeão Paulista de 2025

Em jogo tenso e com Hugo Souza defendendo pênalti, o Timão, na Neo Química Arena com recorde de público, evita o tetra do Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O Corinthians é o campeão paulista de 2025. Nesta quinta-feira, 27/3, na Neo Química Arena, com recorde de público (48.196) lotada, em jogo tenso, empatou com o Palmeiras, 0 a 0. Como já havia vencido na ida por 1 a 0, os corintianos levaram a melhor. E com o goleiro Hugo Souza como herói. Afinal, defendeu um pênalti cobrado por Raophael Veiga no segundo tempo. O jogo terminou pegando fogo, com muito empurra-empurra, expulsões, sinalizadoresem campo. Mas com o Timão celebrando a conquista. O triunfo do Corinthians teve gosto de vingança. Afinal, em 2020, o Palmeiras evitou o tetra corintiano. Desta vez, com este título, evitou que o Verdão conquistasse um tetra inédito.

Este foi o 31º título do Corinthians, que é o maior campeão paulista. Já o Verdão segue com 26 títulos e 28 vice-campeonatos.

Primeiro tempo equilibrado O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, buscando jogadas principalmente pela esquerda, com os avanços de Angelo e Depay e Garro caindo pelo setor. Todos pressionando o lateral Mayke e o zagueiro Micael. Assim, foi por ali que surgiu a melhor chance corintiana, aos 27. Garro avançou, triangulou com Depay e recebeu na área. Mas chutou na trave direita de Weverton. Contudo, depois disse, seu ataque foi arame liso: afinal, não beliscava a defesa O Palmeiras buscava tocar a bola (no primeiro tempo, 53% de posse). Porém, com muitos chuveirinhos infrutíferos. Afinal, não achava Vitor Roque no ataque. Além disso, Estêvão era anulado pela boa marcação, principalmente pela cobertura dos volantes Martínez e Raniele. A joia fez só fez uma boa jogada chegando ao fundo, mas que não deu em nada. Além disso, a escolha por Aníbal Moreno (mais defensivo) em relação a Richard Ríos, não teve bom resultado ofensivo. Hugo Souza defende pênalti No segundo tempo, o Palmeiras seguiu com a bola e o Timão querendo dar o bote em ligações diretas. O jogo ficou também mais ríspido, com os times tentando errar o mínimo possível. Aos 23 minutos, o Timçao errou. Vitor Roque recebeu lançamento de Facundo Torres. O zagueiro Felix Torres tentou cortar e derrubou na risca da grande área. Pênalti. Após muita reclamação dos palmeirenses, que queriam a expulsão de Feliz Torres), Abel Ferreira foi expulso. Cinco minutos depois, a penalidade foi cobrada por Raphael Veiga. Mas Hugo Sousa espalmou a escanteio.