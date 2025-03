Corinthians e Palmeiras decidem Paulistão e mais de 1 bilhão de reais em contratações

Somados, clubes trouxeram 83 novos atletas e duplicaram seu valor de mercado em relação à última final em 2020 / Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (27), com o duelo entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, encerra o estadual de 2025. Cinco anos após a última decisão entre as equipes na competição, que terminou com o título Alviverde, o cenário para ambos encontra-se diferente. Desse modo, durante o período, os dois clubes somados gastaram mais de 1 bilhão de reais, sendo a maioria do lado palmeirense, que investiu aproximadamente R$ 853,2 milhões, enquanto o Alvinegro gastou cerca de R$,268,8 milhões em todas as janelas até então. No total, o Alviverde trouxe 32 novos jogadores, em comparação aos 51 trazidos pelo Timão. Todavia, os altos gastos duplicaram o preço do elenco alviverde, que atualmente está avaliado em R$1,4 bilhões. O elenco corinthiano também se valorizou, custando atualmente R$ 683,8 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O mercado de transferências do Brasil vem se reinventando. Nos últimos anos, os valores aumentaram e atletas badalados encontram condições semelhantes à Europa e outros mercados, não somente do ponto de vista financeiro, mas também pela competitividade da liga.” afirma Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management no Brasil.

Timão tenta impedir conquista inédita do Alviverde No entanto, hoje o cenário se inverteu. O Palmeiras, portanto, busca o inédito tetracampeonato após janela de transferências movimentada e quebra de recordes. Desse modo, o atacante Paulinho tornou-se a transferência mais cara envolvendo dois times brasileiros, após sair do Atlético MG por 115 milhões de reais, e Vitor Roque concretizou-se como a contratação mais cara de um clube brasileiro, por R$ 154 milhões. VEJA: Ramón Díaz tem a chance de confirmar fama de ‘carrasco’ de Abel Ferreira Todavia, o Corinthians anunciou Memphis Depay, camisa 10 da Seleção Holandesa, em setembro do ano passado. Assim, ele recebe o maior salário do futebol brasileiro, de R$ 82 milhões ao longo dos dois anos de contrato, com valores que podem chegar a quase R$ 120 milhões caso cumpra as metas.

Contudo, além disso, os jogadores como Rodrigo Garro, eleito melhor meio-campista do Brasileirão 2024, e Yuri Alberto, artilheiro do Brasil na temporada passada, valorizam o elenco corintiano. Confira abaixo as transferências de Corinthians e Palmeiras desde a final de 2020 Corinthians 2020/21 Jemerson (R$4,5 milhões)

Juan Cazares (Custo Zero)

Léo Natel – sem valores de negociação

Jonathan Cafu – Não custo ao clube

Fábio Santos (Custo Zero)

Rômulo Otero (Empréstimo)

2021/22 Ivan (R$ 12 milhões)

Rafael Ramos (R$900 mil)

Róger Guedes (Custo Zero)

Renato Augusto (Custo Zero)

Júnior Moraes(Custo Zero)

Willian (Custo Zero)

Carlos Miguel (Custo Zero)

Giuliano (Custo Zero)

Bruno Melo (Empréstimo)

Robson Bambu (Empréstimo)

João Pedro (Empréstimo)

Maycon (Empréstimo)

Paulinho (Custo Zero) 2022/23

Fausto Vera (R$37,7 milhões)

Maycon (R$9 milhões)

Chrystian Barletta (R$6 milhões)

Giovane (R$3,4 milhões)

Matheus Bidu (R$1,6 milhões)

Ángel Romero (Custo Zero)

Yuri Alberto (Custo Zero)

Fabián Balbuena (Empréstimo) 2023/24 Rodrigo Garro (R$29 milhões)

Félix Torres (R$26 milhões)

Pedro Raul (R$25 milhões)

Matheuzinho (R$21 milhões)

Raniele (R$13,3 milhões)

Pedro Henrique (R$2,9 milhões)

Lucas Veríssimo (Empréstimo – R$5,3 milhões)

Gustavo Henrique (Custo Zero)

Igor Coronado (Custo Zero)

Diego Palacios (Custo Zero)

Hugo (Custo Zero)

Matías Rojas (R$ 8,9 milhões)

Cacá (Empréstimo)

Gabriel Moscardo (Empréstimo)