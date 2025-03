Conmebol reúne governos e associações para debater racismo nos estádios

Clubes cobram postura e punições severas a casos de racismo a atletas e torcedores, que têm aumentado no cenário do futebol sul-americano / Crédito: Jogada 10

A Conmebol irá, nesta quinta-feira (27), debater os casos frequentes de racismo nos estádios de futebol do continente. Nas conversas, irão participar autoridades de governo e representantes das associações dos dez países que compõem a entidade sul-americana, em Luque, no Paraguai. A informação é do portal “ge”. Esse encontro acontece em meio à forte pressão brasileira para que as punições aplicadas pela confederação sul-americana sejam ainda mais duras. Vale lembrar que, nas últimas semanas, CBF, clubes e Governo Federal se manifestaram com críticas à postura da entidade máxima do futebol sul-americano.

Dessa forma, no início de março, o atacante Luighi, do Palmeiras, foi alvo de ofensas racistas durante partida da Libertadores sub-20, no Paraguai. Na ocasião, um torcedor do Cerro Porteño fez ataques ao jogador, que chorou ao falar sobre o caso.