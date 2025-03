Atlético impõe condição e tem carta na manga para saída de Deyverson

O atacante Deyverson, do Atlético, ainda é alvo de interesse do Fortaleza. Galo e Leão negociam a transferência, mas, até agora, não chegaram a um acordo sobre a saída do jogador. O clube mineiro, no entanto, tem todas as condições para sair por cima nas negociações.

O Atlético entende que a saída de Deyverson precisa ser vantajosa para todas as partes envolvidas. No entanto, até o momento, o Fortaleza e o atacante chegaram a um entendimento. Isso sugere que ambos estão satisfeitos com o acordo firmado. Por outro lado, o clube mineiro continua sem avanço nas negociações.