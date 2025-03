Zubeldía promete oportunidades para garotos da base: ‘Vão ter o seu momento’

Campeão da Copinha no começo do ano, o São Paulo tenta integrar os atletas do elenco vencedor no time profissional. É o desafio do treinador Luis Zubeldía, que elogiou o trabalho executado na base, mas pediu cautela com relação ao principal.

“Os garotos tiveram um destaque importante com a conquista da Copinha e dos outros títulos, eu acho que é um trabalho excelente. Todo o staff do juvenil, o treinador e os jogadores, estão fazendo um trabalho bárbaro. Mas eu, que estou no profissional, junto do meu staff, tenho que ter um pouco mais de cautela e paciência, controlar o tempo de cada área”, afirmou, em entrevista ao jornalista André Hernan, do Portal Uol.