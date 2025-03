Zubeldía aguarda retorno de Bobadilla após Data-Fifa; veja provável escalação

O São Paulo voltou a treinar na manhã desta quarta-feira (26) e segue a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. No sábado (29), o Tricolor encara o Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

A comissão técnica aguarda as chegadas de Bobadilla e Ferraresi, que estiveram com as seleções de Paraguai e Venezuela, respectivamente, durante a Data Fifa, de volta nesta quinta. A expectativa é que o volante já participe do treinamento pela manhã. No entanto, o zagueiro deve participar das atividades somente na sexta, afinal sua viagem é mais longa.