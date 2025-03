Vitor Roque mostra expectativa pelo primeiro título com a camisa do Palmeiras

Atacante atuou apenas em partidas decisivas e mostra confiança em virada do Verdão na final do Campeonato Paulista

O Palmeiras terminou nesta quarta-feira (26) a preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Com a chegada dos jogadores convocados, Abel Ferreira comandou o último treino com o elenco completo.

Último a chegar para o Campeonato Paulista, o atacante Vitor Roque está na expectativa para conquistar o primeiro título com a camisa alviverde. O jogador destacou que disputou dois jogos decisivos, semifinal e final do estadual, desde a chegada no clube e enfatizou a confiança na virada.