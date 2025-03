Veja o provável time titular do Vasco contra o Santos

Com direito a estreia como titular, Vasco já tem um esboço em sua escalação para estrear no Brasileirão-2025. O zagueiro Mauricio Lemos treinou entre os titulares e deve, enfim, iniciar uma partida pelo seu novo clube. Será no duelo de domingo (30), contra o Santos, em São Januário. Lemos só entrou uma vez desde que chegou, em clássico com o Flamengo, pela décima rodada da Taça Guanabara – atuou por somente dez minutos.

Além dele, outro reforço deve começar jogando pela primeira vez. Trata-se de Benjamin Garré, contratado junto ao Krylya Sovetov-RUS. O argentino entrou em três partidas desde sua chegada, somando apenas 46 minutos. Segundo informações do repórter Joel Silva, do “Colina em Foco”, porém, o jogador foi titular no treino e deve sair jogando, ganhando a vaga de Rayan.