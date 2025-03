Sem Marta, Arthur Elias convoca Seleção feminina para duelos contra Estados Unidos

Desse modo, durante a convocação, Arthur Elias explicou que está priorizando jogadoras com ritmo de jogo e dando mais oportunidades para atletas que atuam na Europa, já que Brasil e Estados Unidos estão no início da temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É um elenco com média de idade de 25 anos, com 14 jogadoras atuando fora do Brasil. Sete delas têm mais ritmo de jogo, pois já disputaram mais partidas nesta temporada, especialmente na Europa, México e Arábia Saudita”, afirmou o técnico.