Seleção Brasileira inicia preparação para o Sul-Americano Sub-17

A Seleção Brasileira sub- 17 realizou nesta quarta-feira (26) seu primeiro treino na Colômbia, onde disputa o Sul-Americano da categoria. Sob o comando do técnico Dudu Patetuci, a equipe deu início à preparação antes da estreia contra o Uruguai, que acontece na sexta-feira (28), às 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena.

