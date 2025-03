Segurança de Messi desafia Logan Paul para luta: ‘Não há escapatória’

O influenciador, conhecido por sua presença no boxe desde 2018, sugeriu encerrar o processo se o jogador do Inter Miami aceitasse um confronto direto no ringue. No entanto, quem tomou a frente foi Yassine Cheuko. Até o momento, Logan Paul não respondeu ao desafio do segurança pessoal de Messi.

Além de Logan, seu irmão Jake Paul também entrou na discussão. Ele reforçou as críticas à marca de Messi e defendeu a ação judicial movida contra o argentino. Segundo Logan, a semelhança entre os produtos é evidente e não pode ser ignorada, tornando o caso uma questão de justiça comercial.

