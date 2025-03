Scaloni comenta declarações de Raphinha antes de duelo contra Argentina: "Eu entendo"

A goleada da Argentina em cima do Brasil coroou a classificação dos argentinos para a Copa do Mundo. A festa no Monumental de Núñez mostrou que a lua de mel com o time de Lionel Scaloni segue em alta, mais de dois anos após a conquista da Copa.

Uma das coisas que aumentou o clima antes do jogo foi a declaração de Raphinha, que afirmou que o Brasil daria “porrada neles”, em entrevista a Romário. Scaloni afirmou que não chegou a ver as declarações do jogador do Barcelona, mas afirmou que entende o brasileiro e ressaltou que isso não alterou a atuação da Argentina.