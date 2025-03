Santos negocia empréstimo de zagueiro a clube da Série B

Fora dos planos do Peixe para a temporada, Alex Nascimento deve ser mais um emprestado para o Athletic / Crédito: Jogada 10

Fora dos planos de Pedro Caixinha para o resto da temporada, o Santos deve emprestar o zagueiro Alex Nascimento ao Athletic. O clube tem interesse em contar com o jogador ao longo da Série B do Brasileiro. A expectativa é que o defensor tenha um contrato de empréstimo que dure até o final do ano. Caso seja emprestado, o Athletic seria o segundo clube que Alex defenderia na temporada. No começo do ano, o Santos emprestou o zagueiro à Portuguesa, para a disputa do Campeonato Paulista. Pela Lusa, começou como titular, mas perdeu espaço e atuou apenas em seis partidas.

Recentemente, o Peixe emprestou outro jogador do clube mineiro. O volante Sandry chegou ao Athletic no começo do mês e atuou apenas na partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, com a camisa alvinegra.