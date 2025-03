Saiba quanto a Fifa pagará aos brasileiros por participação no Mundial

Organizado pela entidade máxima do futebol, torneio começa em junho, nos Estados Unidos

A Fifa oficializou, nesta quarta-feira (26), a premiação do Super Mundial de Clubes. O torneio será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. Os brasileiros, portanto, já sabem quanto vão receber da entidade máxima do futebol. Somente pela participação, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras embolsarão, desse modo, US$ 15,2 milhões (R$ 86,6 milhões).

Os europeus, por sua vez, levam de 12,81 milhões de dólares (R$ 73 milhões) a 38,19 milhões de dólares (R$ 217,6 milhões). Os representantes da Concacaf, da Ásia e da África ganharão 9,55 milhões de dólares (R$ 54,4 milhões). Já para os representantes da Oceania a Fifa separou somente 3,58 milhões de dólares (R$ 20,4 milhões).