Real Madrid renova com zagueiro Asencio; veja valores de salário

Jovem estreou em novembro ao entrar no lugar de Militão e ganhou muitas oportunidades na temporada por conta das inúmeras lesões / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid chegou a um acordo para renovar o contrato com o jovem Asencio. O zagueiro, que ganhou espaço com as seguidas lesões no setor, vai firmar compromisso até junho de 2029. Anteriormente, o vínculo tinha validade até o meio de 2026. De acordo com o jornal “Marca”, o defensor terá um robusto aumento salarial e ganhará, anualmente, 6,2 milhões de euros (R$ 38 milhões). No entanto, a multa rescisória permanece a mesma: 50 milhões de euros (cerca de R$ 307,4 miilhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Asencio estreou em novembro de 2024 diante do Osasuna. Na ocasião, o jovem entrou no lugar de Éder Militão, que sofrera grave lesão no joelho com 30 minutos de jogo. Em seguida, o zagueiro mostrou grande qualidade e fez lançamento precioso para Bellingham marcar o segundo gol merengue na vitória por 4 a 0.