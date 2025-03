Questão financeira sustenta Ricardo Gareca na seleção do Chile

Jogos de março, pelas Eliminatórias, acabaram com chances de classificação direta / Crédito: Jogada 10

O sonho da seleção chilena voltar a uma Copa do Mundo ficou mais difícil após os jogos de março pelas Eliminatórias. Além disso, a situação envolvendo a continuidade do técnico Ricardo Gareca no Chile parece ser mais uma questão financeira do que técnica. Ao menos, de acordo com informação veiculada pelo diário andino ‘El Deportivo’.

Sem abordar valores específicos, o veículo de imprensa assegura que a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) não tem dinheiro para pagar a multa em caso de demitir o atual comandante. Não por acaso, logo depois do empate contra o Equador, o presidente da ANFP, Pablo Milad, falou de maneira aberta sobre o tema. Não apenas como explicação, mas também "compartilhando" a responsabilidade com aqueles que pediram a chegada no Chile de Gareca.