Marçal aparece no BID e poderá reestrear no Botafogo contra o Palmeiras

Glorioso poderá contar com o lateral na estreia pelo Campeonato Brasileiro; técnico Renato Paiva também foi regularizado / Crédito: Jogada 10

O Botafogo oficializou a regularização de mais um reforço para 2025: Marçal. O atleta deixou o clube no fim do ano passado sem renovar contrato, acertou o retorno e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (26). O novo vínculo do lateral-esquerdo, aliás, vai até dezembro deste ano. Apesar do interesse na permanência, as negociações anteriores foram interrompidas devido ao alto salário do jogador, que não aceitou uma redução nos vencimentos.

Sem acerto com outro clube, Marçal permaneceu no Rio de Janeiro e, em fevereiro, segundo o "ge", manifestou a John Textor seu desejo de encerrar a carreira em um grande clube. Após conversas, clube e jogador chegaram a um acordo financeiro viável para ambas as partes.

Aliás, internamente, a diretoria do Botafogo vê o retorno de Marçal como positivo, considerando sua experiência importante para um elenco que passou por um processo de renovação. Antes da regularização, Marçal dedicou-se a treinamentos físicos e recuperação com a equipe de fisioterapia do clube. Ele realizava atividades no Espaço Lonier, sem participar de eventos públicos da equipe, como o amistoso contra o Novorizontino.