Luan é reintegrado ao elenco do São Paulo

O volante Luan pode ter uma nova chance com a camisa do São Paulo. A diretoria do clube decidiu reintegrar o jogador no elenco de Luis Zubeldía, e ele pode ganhar sobrevida no Tricolor. O atleta, aliás, treinou com o restante do plantel nesta quarta-feira (26/3) junto dos companheiros e deixou de trabalhar em horários alternativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora, a grande missão de Luan é adquirir um recondicionamento físico para poder estar à disposição nos jogos. O retorno do volante também teve o aval de Luis Zubeldía, que agora quer acompanhar de perto esta retomada do jogador. Caso tenha condições, o argentino não descarta colocar o atleta para brigar por uma vaga no time titular.