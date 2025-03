Juninho não se omite sobre possível estreia pelo Inter em duelo com o Flamengo

Com o desfalque de Victor Gabriel, zagueiro é o favorito a assumir a titularidade ao lado de Vitão na estreia do Colorado na Série A

O Inter apresentou o zagueiro Juninho, no CT Parque Gigante, nesta quarta-feira (26). Logo no início da conversa com os jornalistas, o defensor abordou a possibilidade de estrear pelo Colorado na estreia no Brasileirão. Com o desfalque de Victor Gabriel, ele é o favorito a assumir a vaga por ser canhoto.

Nesta situação, o técnico Roger Machado não precisaria, por exemplo, deslocar Vitão. Caso decidisse por utilizar Rogel, o comandante precisaria também alterar o posicionamento do camisa 4. Assim, Juninho demonstrou que não há qualquer tipo de preocupação em fazer seu primeiro jogo com o Colorado logo diante do Flamengo.