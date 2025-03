Jornalista critica zagueiros brasileiros que atuam na Europa e culpa nova geração: ‘Enzos de m*****’

Assim, de acordo com ele, a nova geração tem grande influência em convocação de defensores que atuam no futebol europeu:

Após a goleada sofrida pelo Brasil por 4 a 1 para a Argentina pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o jornalista Fábio Sormani fez críticas durante o programa Placar TV, aos zagueiros brasileiros que defendem a Amarelinha.

“Não é possível que Murillo jogue mais que Murilo, do Palmeiras, e que Léo Ortiz. O Murillo não joga mais que o Lyanco. Vocês, seus Enzos de m****, são responsáveis por isso!”, disse.

Ainda segundo Scormani, a nova geração dá muito valor a campeonatos europeus, como Champions e Premier League, e por isso, acabam valorizando ainda mais os jogadores que defendem os clubes da Europa. Aliás, ele ainda comentou que há jogos muito melhores no Brasil, mas que por conta do gramado e arquibancada inferiores aos países europeus, os jovens acabam desvalorizando o futebol brasileiro.

Zagueiros no Brasil

A última convocação de Dorival Júnior para os confrontos contra Paraguai e Argentina, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contou com três zagueiros que atuam na Europa: Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest). Assim, apenas Léo Ortiz (Flamengo), atua no Brasil.

Além disso, Dorival precisou convocar outro zagueiro para o confronto contra a Argentina, uma vez que Gabriel Magalhães, que foi titular na vitória por 2 a 1 em cima do Paraguai, levou o segundo cartão amarelo e estava suspenso. Dessa forma, o treinador chamou Beraldo, que também atua na Europa. Ele defende o PSG, assim como o capitão da Seleção Brasileira Marquinhos.