João Victor admite melhora do Vasco em fundamento importante: ‘Muito mais eficaz’

Zagueiro também relembra discussão com torcedor em empate no Carioca e projeta torneios que o Cruz-Maltino disputará na temporada

“Eu acho que minha passagem teve um pouco de oscilação. Como todos sabem, no começo tive muitas expulsões. Conforme o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo. Acho que hoje estou muito mais capacitado e mais adaptado aqui ao Vasco. Tenho certeza que essa ano será um ano de muito trabalho, muita dedicação e vitórias”, afirmou.

Junto do volante Hugo Moura , o zagueiro João Victor, do Vasco, também concedeu coletiva após o treino desta quarta-feira (26), no CT Moacyr Barbosa. Ele falou sobre as quatro expulsões em seu primeiro ano e projetou as competições que o time terá na temporada, revelando o principal ponto de melhora desde o começo do trabalho do técnico Fábio Carille.

Outro assunto abordado foi o trabalho do técnico Fábio Carille. Para o zagueiro, revelado pelo comandante no Corinthians, o início foi comprometido pelo pouco tempo de treinos. Com três semanas sem jogos, porém, João crê que houve evolução, especialmente na saída de bola.

“São dois campeonatos difíceis. Campeonato Carioca a gente entrou em busca do título, infelizmente não aconteceu. Serviu um bom parâmetro para que a gente tenha que melhorar porque o Brasileirão é muito difícil. É um campeonato que deixar uma vitória escapar pode custar muito caro para a gente. E a Sul-Americana era um campeonato que o Vasco não vinha disputando há um bom tempo. A gente está muito feliz em disputar. Vamos dar nosso máximo, como também no Brasileiro. A gente sabe que serão jogos difíceis, jogos em altitude. Mas que a gente vai ter que se superar e ganhar o jogo. Em relação ao Brasileiro, a gente tem que manter o mínimo de oscilação e não sofrer por rebaixamento e, sim, buscar lá em cima na tabela”, revelou.

“Começo do Carille foi um pouco complicado no sentido de ter pouco tempo de trabalho. Então a gente praticamente trocou a roda com o carro andando. Nessas três semanas realmente que ele teve muito tempo de trabalho, acho que as coisas começaram a fluir realmente. Uma coisa que incomodava um pouco era a questão da saída de bola porque isso passa muito pela zaga, pelo setor defensivo. E hoje eu vejo a gente muito mais eficaz, errando muito menos. Para mim essa foi a principal mudança. Eu sentia dificuldade no começo do trabalho e hoje já vejo que já teve uma melhora muito grande”, revelou.

João Victor também relembrou da discussão que teve com um torcedor após o empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, no dia 10 de fevereiro. Para ele, o episódio já ficou no passado.

“Sem dúvida, ficou para trás. Aquilo foi algo que ocorreu. Ele falou o que ele queria, eu falei o que eu queria e pronto, acabou. Acho que não tem porque ninguém ficar bravo. Todo mundo tem o direito de falar e é isso”, limitou-se.