Ganso volta a treinar com elenco do Fluminense

Ótima notícia para o torcedor do Fluminense. Nesta quarta-feira (26), o meia Paulo Henrique Ganso voltou a treinar com o restante do elenco tricolor no CT Carlos Castilho. O jogador cumpriu processo de recuperação após passar por uma ablação, procedimento que retira tecido anormal e costuma servir para tratar de arritmias.

Isso ocorreu por conta do diagnóstico do início do ano, que encontrou uma miocardite – inflamação no miocárdio, músculo cardíaco que forma a parede do coração. Assim, a fim de evitar problemas mais complexos no órgão, a ablação foi necessária, de acordo com informações do “ge”.