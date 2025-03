Flamengo divulga lista de inscritos para a Libertadores 2025

Com 50 jogadores, relação inclui lesionados e jovens da base; clube ainda pode fazer alterações ao longo do torneio

O Flamengo divulgou na noite desta quarta-feira (26) a lista de jogadores inscritos para a Libertadores 2025. Inicialmente, são 50 nomes, com possibilidade de alterações ao longo do torneio.

A equipe estreia na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. O time rubro-negro está no Grupo C, que também conta com Central Córdoba, da Argentina, e LDU, do Equador.