Ex-jogadores engrossam o tom e se revoltam com goleada da Argentina sobre o Brasil

Denilson, que assistiu ao jogo do Monumental, não poupou críticas ao desempenho da seleção. “Me senti envergonhado. É a primeira vez que vejo um jogo da Seleção Brasileira no estádio, depois que parei de jogar, e foi vergonhoso. Vergonhoso para o torcedor, para a comissão técnica, para a CBF e vergonhoso para os protagonistas (os jogadores)”, iniciou.

A derrota por 4 a 1 da Seleção Brasileira para a Argentina , nessa terça-feira (25), no Estádio Monumental, causou consternação a ex-jogadores da Canarinho, que sentiram-se envergonhados com o que viram. A atuação da equipe foi amplamente criticada por Denilson e Felipe Melo, atualmente comentaristas esportivos da Globo, que não amenizaram no tom das críticas e da frustração.

“Desde o minuto três, os argentinos gritavam ‘olé’. O Brasil ficou sem tocar na bola por muito tempo. Um placar assim, com peso, foi merecido. O 4 a 1 reflete a realidade, e o gol do Brasil foi apenas um gol achado. Não lembro de ter visto um jogo tão ruim tecnicamente da Seleção Brasileira. Um desempenho distante de uma seleção adversária”, desabafou.

Felipe Melo faz quórum

Recém-aposentado, o ex-Fluminense se manifestou ainda no intervalo do clássico, quando o placar já marcava 3 a 1. “Agora acabou o primeiro tempo, e querem brigar com os argentinos. Precisam brigar entre eles, no vestiário. Todos devem sair na porrada, mas para um bem maior, para o bem da seleção”.

E prosseguiu: “E não brigar com a Argentina, mas sim dentro do próprio time. A Argentina fez o que tinha que fazer dentro de campo, brigou e se impôs. Eles precisam escutar o que o treinador diz e voltar com outro tipo de jogo, outra atitude. Sempre atitude! Temos jogadores bons, mas há pouca atitude. E vou bloquear quem me disser que não precisamos do Neymar. Ele é um craque e, com uma perna só, é 10 na seleção brasileira”, enfatizou.

As declarações dos ex-jogadores refletem a profunda insatisfação com o que se viu em campo. Além disso, apela para necessidade de uma mudança imediata na abordagem da equipe, que busca recuperar a honra e a tradição do futebol brasileiro.