Ex-jogador faz críticas a Seleção Brasileira: ‘Faltou culhão’

O Brasil sofreu uma goleada por 4 a 1 para a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Dessa forma, essa é a primeira partida na história das Eliminatórias que o Brasil sofre quatro gols. Além disso, há 61 anos que a Seleção Brasileira não perdia por mais de três gols para a Argentina.

No Monumental de Núñez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone marcaram o placar para os hermanos. Enquanto para a Seleção Brasileira, Matheus Cunha descontou.

Assim, a Argentina já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. A seleção é líder da tabela com 31 pontos. Por outro lado, o Brasil fecha essa Data Fifa com 21 e na quarta posição.