Dorival admite planejamento errado contra Argentina: ‘Derrota marcante’

Treinador também pediu desculpas ao torcedor por derrota, mas disse que ainda seguirá atrás do caminho certo com a Seleção / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior se mostrou muito abatido após a derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina nesta terça-feira (25/3). As seleções se enfrentaram no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa. Na visão do treinador, nada do que foi planejado deu certo contra os argentinos e admitiu estar pressionado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Pressão é sempre grande, eu tenho consciência de tudo o que representa, de tudo o que vinha sendo desenvolvido. É natural que tudo aquilo que nós programamos para a partida de hoje acabou não acontecendo. Eu tenho que reconhecer o que foi a partida, o jogo, o desenvolvimento da equipe adversária que com merecimentos fez o resultado. Não tivemos nenhum sentido de reação mesmo após o 2 a 1. Para todos nós é difícil explicar o resultado”, falou Dorival.

Além disso, ele também admitiu que é uma derrota marcante, mas ainda acredita que vai encontrar o caminho certo com a Seleção Brasileira. “É uma derrota marcante. Eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil. Mas não tenho dúvidas de afirmar que encontraremos o caminho. Em todos os anos e vivência no futebol, talvez seja o momento mais delicado. Nunca desisto e sempre consegui caminhos importantes nos clubes que dirigi”, completou. Dorival pede desculpa ao torcedor brasileiro Por fim, o comandante falou que o resultado machuca muito e pediu desculpas ao torcedor pela goleada sofrida.