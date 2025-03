Corinthians: Garro deixa treino com dores no joelho e vira dúvida contra o Palmeiras

Meia argentino sai no início do treino tático e vira preocupação no Timão para o segundo jogo da final contra o Verdão nesta quinta-feira

O Corinthians pode ter um grande problema para a final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. Afinal, no treino desta quarta-feira (26), o meia Rodrigo Garro voltou a se queixar de dores no joelho direito e deixou o campo no início do trabalho tático.

O meia argentino aqueceu junto com os demais jogadores do elenco. No entanto, pediu para sair logo nos primeiros minutos do coletivo. Dessa maneira, Garro ficou fora de todo o restante da atividade, que contou ainda com ensaio de cobranças de bola parada.