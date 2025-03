Com Neymar, Memphis, Lucas, Vitor Roque e outras estrelas, Brasileirão 2025 busca recorde de público e bilheteria

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo, com 1 milhão, o Corinthians, com 830 mil, e o São Paulo, com 759 mil, foram os clubes que mais receberam torcedores na última edição do Brasileirão. Assim, o Flamengo também foi o que mais lucrou com bilheteria no torneio. Foram R$ 59 milhões, seguido pelo Palmeiras, com R$ 46 milhões, e o São Paulo, com R$ 45 milhões.