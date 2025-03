CBF retoma contato com Ancelotti para assumir Seleção

Técnico do Real Madrid é o favorito do presidente Ednaldo Rodrigues para comandar o Brasil no lugar de Dorival Júnior / Crédito: Jogada 10

O sonho de Ednaldo Rodrigues pode se tornar realidade. A CBF já retomou contatos e quer Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, no comando da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. No entanto, o técnico italiano iria assumir o comando do Brasil somente após a realização do Mundial de Clubes em que o time espanhol vai disputar entre junho e julho, nos Estados Unidos. De acordo com “ge”, o treinador foi receptivo em conversas com o presidente da entidade brasileira. O movimento da Seleção acontece após derrota vexatória para a Argentina na última quarta-feira por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dorival Júnior sofreu críticas por parte da imprensa e também do torcedor.

