Botafogo vai transmitir estreia do time na Libertadores, em General Severiano

Pelo bicampeonato! Clube mais tradicional do Brasil promove atrações para receber a massa de escolhidos em sua sede

A tradição que deu certo em 2024 está mantida para 2025. Assim, na luta pelo bicampeonato da Libertadores, o Botafogo vai reunir, então, novamente seus torcedores em General Severiano para os jogos fora de casa no torneio. Para começar, o Glorioso fará a transmissão da estreia do time na competição, contra a Universidad de Chile, na próxima quarta-feira (2), na sede alvinegra. A bola vai rolar em Santiago, no Estádio Nacional.

Sorteio inédito e muito samba na sede do Botafogo

O “Geral em General” terá o sorteio de uma réplica da Taça Libertadores em tamanho original. O evento, com espaço coberto, terá a abertura dos portões às 18h e contará com muito samba para animar os torcedores até a bola rolar às 21h30.