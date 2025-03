Atlético lamenta a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman

Fuad Noman estava internado no Hospital Mater Dei, na região centro-sul de Belo Horizonte, desde o dia 3 de janeiro

“O Atlético lamenta o falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, nesta quarta-feira, aos 77 anos,” começa a postagem.

O Atlético expressou, por meio de suas redes sociais, o seu pesar pela morte do prefeito Fuad Noman. Por meio de uma nota, o Galo aproveitou a ocasião para destacar a paixão do político pelo clube.

Em seguida, o clube relembrou a devoção de Fuad pelo Atlético. “Economista e escritor, Fuad era um torcedor fervoroso do Galo e Conselheiro Grande-Benemérito do Clube. Como chefe do executivo municipal, participou de importantes decisões para a inauguração da Arena MRV. Prestamos solidariedade à família e aos amigos,” completou a mensagem publicada pelo Atlético.