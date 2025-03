Atacante se lesiona novamente e desfalca o Atlético nas primeiras rodadas do Brasileirão

Brahian Palacios voltou a lesionar a coxa esquerda, durante treinamento na Cidade do Galo, e está afastado por período indeterminado

O atacante Brahian Palacios sofreu nova lesão e ficará fora do Atlético nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A contusão aconteceu durante os treinamentos na Cidade do Galo.

O clube confirmou, nesta quarta-feira (26), que o jogador sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Atlético não divulgou o tempo estimado de recuperação.