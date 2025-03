Após goleada, Argentina provoca Seleção Brasileira em vídeo: ‘Silêncio’

Declaração de Raphinha, atacante do Brasil, antes do confronto, gerou polêmica e repercutiu; AFA responde após goleada

A Argentina não deixou barato a provocação que sofreu pelo atacante da Seleção Brasileira, Raphinha, antes da partida entre as equipes pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, após a goleada por 4 a 1, a Associação do Futebol Argentino (AFA) se manifestou. Nesta quarta-feira (26), publicou nas redes sociais um vídeo sem som.

O vídeo, portanto, não tem som e conta com a hashtag #QueOFutebolFale enquanto passa lances do confronto entre Argentina e Brasil na partida de terça-feira (25).