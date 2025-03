Agora no Fluminense, Hércules reencontra ex-clube na estreia do Brasileirão

Volante disputa posição no meio de campo com Otávio, Martinelli e Bernal e tenta se firmar com a camisa do Tricolor de Laranjeiras na temporada

O Fluminense fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29), às 18h30 (de Brasília), diante do Fortaleza, no Castelão. Assim, a partida marcará também o reencontro de Hércules, que ainda tenta se firmar com a camisa do Tricolor de Laranjeiras, com seu ex-clube.

Uma das contratações mais surpreendentes do clube carioca neste primeiro semestre, o volante foi um dos principais destaques do Leão do Pici nas últimas temporadas. No entanto, ainda busca seu espaço, visto que deixou de ser titular com a chegada de Otávio. Ele segue como opção no setor ao lado de Martinelli e Facundo Bernal.