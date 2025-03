Abel Ferreira tem aproveitamento favorável em finais pelo Palmeiras

O Palmeiras saiu atrás na disputa da final do Campeonato Paulista. Além do trabalho em campo, o Verdão busca motivação no passado para conseguir mudar o cenário da decisão. Junto com o tricampeonato conquistado com viradas nas finais, também está o bom retrospecto de Abel Ferreira em confrontos decisivos.

Desde 2020 no clube, o treinador conquistou oito títulos com a camisa alviverde. Em outras cinco oportunidades, ficou com o vice. Além disso, o português também já levou duas taças do Campeonato Brasileiro. No total, o português possui um aproveitamento de 61,5%.