Vigília, ações de patrocinadores e queima de fogos: a celebração dos 117 anos do Atlético

O Atlético completou 117 anos nesta terça-feira, 25 de março, e as comemorações foram diversas, envolvendo a cidade de Belo Horizonte e até ações promocionais. A festa pelo aniversário de 117 anos do clube começou ainda pela madrugada. Torcedores se reuniram para a tradicional vigília em frente à sede do clube, no bairro Lourdes, na região centro-sul de Belo Horizonte.

Com foguetes, bandeiras, sinalizadores e instrumentos, os atleticanos, uniformizados, passaram parte da madrugada celebrando o aniversário do Atlético. Um longo foguetório intensificou a comemoração, acompanhada pela charanga da torcida Galoucura, que chegou para dar ainda mais animação à festa.