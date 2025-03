Ugarte avalia como Uruguai pode minimizar impacto da altitude

Nesta terça-feira (25), Bolívia e Uruguai abrem a 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo em El Alto. Mais precisamente, no Estádio Municipal de El Alto, situado a 4150 metros de altitude.

Esta vai ser uma experiência inédita na carreira para o meio-campista Manuel Ugarte. Entretanto, mesmo não tendo tal vivência, ele entende que sustentar a posse de bola é elemento crucial com o intuito de minimizar o impacto da altitude:

“Não sei como é (jogar na altitude). Dizem que é muito complicado e diferente de uma partida normal. Assim, temos de estar muito próximos, compactos quando não tivermos a bola e tentar recuperar o fôlego quando a tivermos. Isso será importante.”

A respeito das características em particular da Bolívia, Ugarte avalia que ele e seus companheiros no Uruguai precisam de atenção especial aos chutes de média distância e aos possíveis rebotes dessas finalizações. Porém, com a ressalva que o ambiente é favorável para que a seleção uruguaia também possa arriscar esse fundamento:

“O que nos chamou a atenção é que eles chutam de todos os lados e também tentam muito o rebote do goleiro. Vamos ter que nos adaptar, reter a bola, ganhar fôlego e também tentar chutar de onde pudermos.”