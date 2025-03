Teremi classifica o Irã para a Copa do Mundo de 2026

Em casa, Iranianos ficam no 2 a 2 com o Uzbequistão e o empate assegura vaga antecipada. Atacante da Inter de Milão fez os gols de sua seleção

Este ponto levou o Irã aos 20 pontos, na liderança do Grupo A, e não podem mais ser alcançados pelo terceiro colocado Iraque (dez pontos e ainda com três jogos a fazer). Como os dois primeiros de cada um dos três grupos das Eliminatórias se qualificam ao Mundial, a vaga está assegurada por antecipação. O empate deixa os uzbeques também próximos da vaga. Afinal, têm 17 pontos. Aliás, se os Emirados Árabes perderem para a Coreia do Norte, os uzbeques asseguram a vaga 2 deste grupo.

O Irã, sob o brilho de Taremi, é mais um classificado para a Copa do Mundo de 2026, que será em três países: EUA, México e Canadá. A vaga veio com o dramático empate, 2 a 2, em casa, no Estádio Azadi, em Teerã, diante do Uzbequistão, nesta terça-feira, 25/3, pela oitava rodada das Eliminatórias Asiáticas. Os iranianos ficaram duas vezes atrás. Erkinov marcou no primeiro tempo. Na etapa final, Taremi – atacante da Inter de Milão – empatou. Mas, em seguida, Fayzullaev recolocou os visitantes na frente. Aos 37, novamente Taremi marcou e pôs o Irã na Copa.

O Irã, assim, vai para a sua sétima Copa, sendo que jamais passou da primeira fase. As participações anteriores: 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022. E os iranianos se juntam aos três anfitriões, a Nova Zelândia e o Japão, como as seis seleções já garantidas na Copa de 2026.

Veio o segundo tempo e, aos três minutos, susto para o Irã. Erkinov ganhou uma bola no alto após chuveirinho, a sobra ficou com Eshmurodov que empurrou para a rede. Mas o árbitro marcou impedimento, confirmado pelo VAR. Contudo, a resposta iraniana veio aos seis minutos. O zagueiro uzbeque Alijonov, na sua defesa, cobrou um lateral nos pés de Ghaedi. Este mandou para a área. Taremi pegou de primeira e fez um golaço para empatar o jogo.

Com seus astros Taremi e Azmoun em campo, era de se esperar um Irã em cima dos uzbeques. A seleção da casa teve boas chances com Azmoun e principalmente, em cabeçada de Jahanbakhsh para ótima defesa do goleiro Yusupov. Mas o Uzbequistão surpreendeu e saiu na frente aos 16 minutos. Erkinov concluiu cruzamento da esquerda aproveitando a falha da marcação para ajeitar e mandar para a rede.

Festa iraniana? Somente por dois minutos. O uzbeque Fayzullaev cobrou falta para a área, Azmoun tentou cortar e furou. Matou o goleiro. A bola entrou direto. Uzbequistão de novo na frente.

Taremi classifica o Irã

O jogo seguiu com o Irã em cima. Azmoun perdeu mais um gol feito, cabeceando em cima do goleiro e ficando com a sobra, mas vendo a zaga rechaçar. Mas a seleção da casa cedeu espaços para contra-ataques dos Uzbeques. Num deles, Fayzullaev entrou livre na área, mas chutou em cima do goleiro iraniano. O jogo estava tenso. Mas,aos 37, Taremi, com oportunismo, volou a emoatar o jogo. O levantamento na área gerou um bate-rebate e o atacante da Inter de Milão voou para dar um toquinho que matou o goleiro. Irã na Copa do Mundo.

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

Para relembrar: nesta terceira fase (a mais decisiva), há três grupos com seis seleções. Ao fim de dez rodadas, em turno e returno, as duas seleções nas duas primeiras posições se classificam para a Copa do Mundo de 2026. As seleções em terceiro e quarto lugares vão para a quarta fase. São dois grupos de três seleções, e as vencedoras também vão à Copa. Porém, as segundas colocadas ainda terão uma chance final. Afinal, jogam um mata-mata e a vencedora vai para a repescagem mundial.