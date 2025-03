Sem os convocados, Ramón Díaz promove treino tático no Corinthians

Treinador ainda não pôde contar com o quinteto em preparação para o segundo jogo da final do Paulistão diante do rival Palmeiras

O Corinthians segue se preparando para a finalíssima do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, na próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena. Na manhã desta terça, a comissão técnica comandou o primeiro tempo tático da semana. Dessa maneira, a atividade não contou com os cinco selecionáveis do Timão nesta Data Fifa. São eles: André Carrillo, José Martínez, Ángel Romero, Félix Torres e Memphis Depay.

Segundo informou o Corinthians, os atletas fizeram uma ativação na academia, aqueceram no campo e participaram de dois trabalhos técnicos de troca de passes com movimentação e posse de bola com pressão simulada do adversário.