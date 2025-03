Romário rebate críticos, explica ‘porrada’ na Argentina e elogia Raphinha

Baixinho parabeniza personalidade do atacante da Seleção Brasileira antes de partida desta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Em meio à polêmica de sua entrevista com Raphinha, Romário defendeu o atacante da Seleção Brasileira, que lhe prometeu “porrada” contra a Argentina, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Baixinho elogiou a personalidade do jogador e reclamou das críticas por alguns jornalistas.

“Senti (firmeza). O problema é que tem alguns jornalistas que são babacas, escrotos. Ficam reprovando o que o cara falou. Tem uns aí que ficam reprovando até o que eu perguntei, tomar no c* deles. Pergunto o que eu quero e o Raphinha tem todo o direito de responder o que quer. Vi no Raphinha um jogador de muita personalidade, parabéns para ele. Espero que ele possa fazer gol, gol que ajude o Brasil a ganhar dos argentinos. Ganhar da Argentina é tudo de bom”, disse Romário em entrevista ao “Lance!”.