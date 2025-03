Real Madrid está perto de contratar jogador do Liverpool

Atleta em fim de contrato pode ser o primeiro reforço do clube merengue para a próxima temporada

O Real Madrid está perto de anunciar o primeiro reforço para a próxima temporada. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o clube espanhol está em negociações avançadas para contratar o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool.

