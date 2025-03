Presidente do Inter comenta cobrança do Flamengo: ‘Está no direito’

Bap, presidente rubro-negro, expôs clubes devedores na última quinta-feira (20), em reunião com os conselheiros; Colorado está na lista

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, comentou sobre as declarações feitas pelo Bap, presidente do Flamengo, sobre os clubes que devem ao Rubro-Negro. Afinal, o Colorado está na lista dos devedores pela negociação por Thiago Maia.

“O Flamengo está no direito dele. Assim como o Internacional tem seus credores, aqueles que devem ao clube. Nós estamos sempre tratando da melhor forma possível. Tivemos uma dificuldade que nenhum clube, a não ser os clubes do sul tiveram no ano passado, e isso tem reflexos”, iniciou em entrevista à TNT Sports.