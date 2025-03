Paul Pogba recebe astros do esporte em aniversário de 32 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Paul Pogba, que recentemente celebrou o fim de sua suspensão de 18 meses imposta pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), está em um novo capítulo de sua carreira. A punição, inicialmente de quatro anos, sofreu redução após um processo de apelação no final do ano passado. Com seu retorno aos campos se aproximando, o jogador está avaliando suas opções. De acordo com informações do jornal espanhol “Marca”, duas possibilidades se destacam: a Major League Soccer (MLS) e a liga da Arábia Saudita.