Palmeiras terá voo fretado e fisioterapeutas para os seis convocados na Data Fifa

Clube fechou operação para trazer os selecionáveis o mais rapidamente possível visando ao duelo contra o Corinthians, pela final do Paulistão

O Verdão enviou os profissionais para acelerar o processo de recuperação dos jogadores de olho na decisão do Campeonato Paulista, que ocorre na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A Palmeiras sacramentou a operação para o retorno de seus jogadores convocados, cedidos às seleções de Brasil, Colômbia e Uruguai, nesta Data Fifa. Os seis atletas chegam na madrugada desta quarta-feira (26) em São Paulo, em voos fretados, acompanhados de três fisioterapeutas do clube.

Richard Ríos estará a serviço da seleção da Colômbia e retorna de Barranquilla com o fisioterapeuta Bruno Presotto. No voo fretado pelo Palmeiras, também estará o atacante paraguaio Romero, do Corinthians.