Palmeiras se inspira nos últimos títulos para buscar o tetra no Paulista

O Palmeiras está atrás no marcador na final do Campeonato Paulista e busca a virada para conquistar o tetra inédito na era profissional. Na semana passada, o Corinthians venceu, em pleno Allianz Parque, por 1 a 0. Com isso, o Verdão precisa vencer por dois gols ou mais para ficar com a taça ou levar a decisão para os pênaltis.

A esperança alviverde para buscar a virada está nos três últimos títulos do clube. Em todas as finais da atual sequência, o Palmeiras saiu atrás na decisão e conseguiu reverter a situação no jogo de volta.