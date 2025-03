Novo comentarista da Globo se torna presidente de clube que o revelou para o futebol

Anúncio da nova empreitada ocorre dias após a confirmação de sua chegada à emissora carioca para temporada esportiva / Crédito: Jogada 10

A Cabofriense anunciou, na manhã desta terça-feira (25), André Felipe – popularmente conhecido como André Balada – como seu novo presidente. O ex-atacante, que encerrou sua carreira profissional na mesma equipe em 2024, trouxe consigo uma forte identificação com a instituição que o revelou para o futebol. Ele se dividirá na função junto à participação esportiva na Globo. André Balada anunciou sua nova função nas redes sociais, expressando entusiasmo e compromisso com o futuro do clube. “Mais um grande desafio para 2025! Agora, oficialmente, assumo a presidência da Cabofriense, o clube da minha cidade e que me abriu as portas para o futebol. É hora de voltar para casa, criar oportunidades para os jovens da nossa região e recolocar a Cabofriense no lugar que ela merece: a elite do futebol carioca!” escreveu em sua publicação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com uma trajetória marcada por admiração e dedicação ao clube, André se soma à missão de revitalizar a Cabofriense, que se prepara para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca. A expectativa é de que sua experiência como jogador, aliada ao novo cargo, traga uma nova visão e estratégias que ajudem a equipe a brigar por uma vaga na elite do futebol estadual.

Contrato com a Globo A emissora anunciou recentemente a contratação do carismático André Balada como comentarista de futebol para um novo programa do Sportv, destinado ao público jovem e com uma abordagem digital. O ex-atacante, que construiu sua carreira no Santos ao lado de Neymar, agora se prepara para encarar um novo desafio nas telinhas, prometendo trazer uma perspectiva fresca e descontraída sobre o universo esportivo. “Estou muito feliz e motivado por fazer parte desse time. Vai ser tudo muito novo para mim. Espero poder levar um pouco de alegria, dessa linguagem mais descontraída”, afirmou o ex-jogador em suas redes sociais. O programa, que promete conquistar o público jovem, será uma plataforma ideal para André expressar sua paixão pelo esporte e seu conhecimento sobre os bastidores do futebol. Ele se juntará a grandes amigos e ex-companheiros de equipe, agora também comentaristas, o que promete tornar a experiência ainda mais especial. “Espero que seja um novo ciclo bem bacana na minha vida e que eu consiga levar também um pouquinho de felicidade e de informação”, completou.