Neymar lidera números de dribles no Santos desde sua volta ao clube

Neymar retornou ao Santos no início da atual temporada e rapidamente ajudou a mudar as expectativas da equipe. Em campo, disputou sete jogos, marcou três gols e deu outras três assistências. No entanto, outro número chama a atenção do camisa 10: sua facilidade nos dribles. Ele é o jogador com maior número desse quesito no Peixe.

Conforme o aplicativo SofaScore, Neymar tem uma média de 2,1 dribles por jogo, acertando 36% das tentativas de passar pelos adversários. Atrás dele estão Guilherme, com 1,9, e Soteldo, com 1,5 — todos atletas do Santos. Já quem lidera a estatística entre todos os jogadores é Estêvão, do Palmeiras.