Leila afirma que Palmeiras vai brigar por fair play financeiro no Brasil

‘Prejudicados por quem não paga ninguém’, afirma presidente do Verdão, que considera pauta importante para futebol no país

Na segunda-feira (24), com apoio de praticamente todos os clubes da primeira divisão e demais, Ednaldo Pereira foi reeleito presidente da CBF e seguirá no cargo até 2030. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, compareceu à federação, votou no mandatário e afirmou que cobrará com mais rigor o fair play financeiro no futebol brasileiro.

“É preciso debater o fair play financeiro. Alguns clubes atrasam o pagamento de direitos de imagem, cumprem a CLT, mas não pagam imagem. Além disso, adquirem jogadores sem honrar compromissos e seguem competindo em igualdade. Isso distorce o campeonato. Entendemos a dificuldade de quem não consegue pagar em dia, mas vamos cobrar firme essa questão”, disse Leila.